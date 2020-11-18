القوات الجوية المصرية والسودانية تواصلان فعاليات المناورات المشتركة «نسور النيل - 1»

جانب من التدريبات الجوية المصرية السودانية المشتركة. (الإنترنت)

أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية «استمرار فعاليات المناورات الجوية المشتركة (نسور النيل – 1) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية والسودانية، الذي ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان».

وأضاف الناطق العسكري المصري حول التدريبات «تضمنت المراحل الأولى للتدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً عن تنفيذ عديد الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام».

- للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور النيل - 1»



وتفقد قائد القوات الجوية السودانية الفريق ركن عصام الدين سعيد القوات المشاركة في التدريب «واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح في الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين، مؤكدًا الاستفادة الكبيرة خلال التدريب، وأعرب عن تطلعه لمزيد التعاون بين القوات الجوية المصرية والسودانية في المستقبل لحماية المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين»، بحسب البيان.