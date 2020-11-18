مقتل 3 عسكريين سوريين جراء غارات إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 08:07 صباحا
الدفاع الجوي السوري يرد على قصف إسرائيلي جنوب دمشق ليل 20 يوليو 2020، (ا ف ب)

قتل ثلاثة عسكريين سوريين على الأقلّ في غارات جوية شنّها سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على أهداف عسكرية في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّ «العدو الصهيوني قام بعدوان جوّي من اتجاه الجولان السوري المحتلّ على المنطقة الجنوبية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية»، حسب وكالة «فرانس برس».

في حين، أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف «مواقع عسكرية سورية وإيرانية»؛ ردا على عبوات ناسفة زرعت قرب شريط الفصل في الجولان السوري المحتل.

ووفقا للناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي فإن الأهداف التي ضربتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تشمل «مخازن ومقرّات قيادة ومجمّعات عسكرية بالإضافة إلى بطاريات أرض - جو».

وشنّت تل أبيب مئات الضربات الجوية والصاروخية على سورية منذ اندلاع الحرب الأهلية بها في 2011، ونادرا ما تعترف بشنّ هذه الغارات، لكنّها تفعل ذلك عندما تقول إنّها تردّ على هجمات محدّدة تستهدفها.

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