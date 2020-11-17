بعد تقارير عن إعدام 21 مدانا بـ«الإرهاب».. الأمم المتحدة تحذر من مصير مماثل لمئات السجناء في العراق

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف، 17 يونيو 2020. (أ ف ب)

وصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الثلاثاء، تقارير عن إعدام 21 مدانا بتهم على صلة بالإرهاب في العراق بأنها «مقلقة للغاية»، محذّرة من مصير مماثل يتهدد مئات السجناء في البلاد.



وجاء في بيان لباشليه أورده الموقع الإلكتروني للمفوضية باللغة العربية: «أدعو السلطات العراقية إلى وقف أي عمليّات إعدام إضافية. وأشعر بقلق بالغ حيال مصير مئات من السجناء في العراق، الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك».



وجاءت تعليقات باشليه غداة تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحق 21 عراقيا في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار في جنوب البلاد، وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية لوكالة «فرانس برس».



والعراقيون الذين أعدموا كانوا قد دينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2005، لكن أي تفاصيل بشأن طبيعة الجرائم التي دينوا بها لم تعلن. وسجن الناصرية الواقع في محافظة ذي قار هو الوحيد في العراق الذي تُنفذ فيه عقوبة الإعدام، كما يُحتجز فيه مدانون من المسؤولين السابقين في نظام صدام حسين الذي أطاحه غزو قادته الولايات المتحدة في العام 2003.