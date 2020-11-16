وليد المعلم.. وفاة من دون سبب معلن بعد 14 عاما في قيادة الخارجية السورية

توفي وزير الخارجية والمغتربين، نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وليد المعلم فجر اليوم، الإثنين، عن عمر ناهز 79 عامًا، حسبما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، من دون أن تحددا سبب الوفاة.
والمعلم، دبلوماسي مخضرم، عُين وزيرًا للخارجية في 2006، ويشغل منذ العام 2012 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وشكّل خلال سنوات النزاع واجهة للنظام، ولطالما ربط خلال مؤتمراته الصحفية الطويلة الحرب التي تشهدها بلاده بـ«مؤامرة خارجية»، وعُرف بمواقفه الساخرة من الغرب الذي فرض عقوبات على سورية، وفق وكالة «فرانس برس».
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في بيان مشترك وفاة المعلم فجرا، من دون أن تحددا سبب الوفاة، على أن يُشيّع عصر الإثنين في دمشق التي يتحدر منها.
آخر ظهور
وكان آخر ظهور علني للمعلّم في افتتاح مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته دمشق بدعم روسي يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وبدا متعبًا وفي حالة صحية سيئة استدعت مساعدته من شخصين على دخول قاعة الاجتماعات.
وفي 31 أغسطس 2011، طالت عقوبات أميركية المعلم، الذي قالت واشنطن إنه «يكرر لازمة المؤامرة الدولية ويحاول إخفاء الأعمال الإرهابية للنظام ونشر الأكاذيب»، وذلك لدوره الكبير في نظام الرئيس بشار الأسد، الذي تمكن من مواجهة الثورة السورية منذ 2011، والبقاء في الحكم حتى الآن.
واقتصرت زيارات المعلم الخارجية منذ ذلك الحين على عدد محدود من الدول أبرزها روسيا وإيران، الداعمتان لدمشق.
تخرج في القاهرة
التحق المعلم، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، بوزارة الخارجية السورية العام 1964 بعد سنة على تخرّجه في جامعة القاهرة بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد. وتنقّل في مهام دبلوماسية عدة خارج البلاد قبل تعيينه سفير دمشق لدى واشنطن بين العامين 1990 و1999.
وللمعلم أربعة مؤلفات هي: «فلسطين والسلام المسلح 1970» و«سورية في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948»، بالإضافة إلى «سورية من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958»، وكذلك «العالم والشرق الأوسط في المنظور الأميركي».