الإمارات تعتمد نظام «الإقامة الذهبية» للمقيمين من أصحاب الشهادات العليا

علم دولة الإمارات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد نظام «الإقامة الذهبية» للمقيمين، من أصحاب الشهادات العليا، الذي يمنحهم حق الإقامة لمدة عشر سنوات في البلاد.

وأوضح محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» أن الفئات التي يشملها القرار هي: «جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كل الأطباء، المهندسون في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقو الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر».

وسبق لدولة الإمارات أن اعتمدت في شهر مايو 2019 نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

ولفتت الحكومة الإماراتية إلى أن القرار يهدف إلى خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.