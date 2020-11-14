فرنسا تدعو «لفعل كل ما يمكن تجنّباً للتصعيد» في الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 02:14 صباحا
مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت فرنسا الجمعة إلى «فعل كل ما يمكن تجنّباً للتصعيد» في الصحراء الغربية بعد إطلاق المغرب عملية عسكرية اعتبرت البولسياريو أنها أنهت وقف إطلاق النار المعمول به بين الجانبين منذ 30 عاما.

وقالت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة لوكالة «فرانس برس» إنّ «فرنسا تدعو اليوم إلى فعل كلّ ما يمكن لتجنّب التصعيد والعودة إلى حل سياسي في أقرب وقت».

- عقب عملية عسكرية..المغرب تعلن تأمين معبر الكراكات والبوليساريو تعتبر أن «الحرب بدأت»

وأعلنت المغرب أن المعبر الحدودي في منطقة الكراكات العازلة بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو «أصبح مؤمنا بشكل كامل» عقب عملية عسكرية اعتبرت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «البولسياريو» أنها أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين المعمول به منذ 30 عاما، وأن «الحرب بدأت»، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
رياضة عالمية
في خطوة هي الأولى لوزير خارجية أميركي.. بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة بالضفة و«فتح»...
دولى
بعد أسبوع على إعلان النتائج.. الصين تهنئ بايدن لفوزه بالانتخابات الأميركية
دولى
الكرة الليبية تفتح المدارس التدريبية من جديد في 2021
رياضة محلية
جو بايدن يفوز في أريزونا ويعزز انتصاره بانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
تراجع «الإسلاميين» والنساء في نتيجة الانتخابات النيابية الأردنية
عربى
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج الاجتماع الأول للجنة العسكرية «5+5» بمقرها الجديد في ...
ليبيا
ملتقى تونس يدخل المنطقة الساخنة بمناقشة ترشيح وتسمية مناصب السلطة التنفيذية
ليبيا
وزيرة الثقافة المصرية تشهد ليلة في حب الرسول على مسرح البالون
ثقافة وفن
المشاركون في ملتقى تونس يناقشون شروط الترشيح للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من فيروس كورونا يكتسح أوروبا