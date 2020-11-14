فرنسا تدعو «لفعل كل ما يمكن تجنّباً للتصعيد» في الصحراء الغربية

مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت فرنسا الجمعة إلى «فعل كل ما يمكن تجنّباً للتصعيد» في الصحراء الغربية بعد إطلاق المغرب عملية عسكرية اعتبرت البولسياريو أنها أنهت وقف إطلاق النار المعمول به بين الجانبين منذ 30 عاما.

وقالت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة لوكالة «فرانس برس» إنّ «فرنسا تدعو اليوم إلى فعل كلّ ما يمكن لتجنّب التصعيد والعودة إلى حل سياسي في أقرب وقت».

- عقب عملية عسكرية..المغرب تعلن تأمين معبر الكراكات والبوليساريو تعتبر أن «الحرب بدأت»

وأعلنت المغرب أن المعبر الحدودي في منطقة الكراكات العازلة بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو «أصبح مؤمنا بشكل كامل» عقب عملية عسكرية اعتبرت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «البولسياريو» أنها أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين المعمول به منذ 30 عاما، وأن «الحرب بدأت»، بحسب «فرانس برس».