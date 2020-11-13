موريتانيا تدعو إلى «الحفاظ على وقف إطلاق النار» في الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 08:14 مساء
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني. (أرشيفية: الإنترنت).

دعت موريتانيا الجمعة جميع الأطراف إلى «الحفاظ على وقف إطلاق النار» في الصحراء الغربية، إثر إطلاق المغرب عملية عسكرية في المنطقة وإعلان جبهة البوليساريو انتهاء وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن نواكشوط «تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.. وتهيب بكل الاطراف الفاعلة السعي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار»، وفق وكالة فرانس برس..

وتقول الرباط إن نحو 200 سائق شاحنة عالقون منذ نحو ثلاثة أسابيع في معبر الكركرات الواقعة أقصى جنوب المستعمرة الإسبانية السابقة بعدما أقفلت البوليساريو الطريق.

واعتبرت وزارة الخارجية المغربية، أن الهدف من العملية هو «وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه الأعمال وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري» في اتجاه موريتانيا.

من جهته قال وزير خارجية البوليساريو محمد سالم ولد السالك، في تصريح عبر الهاتف لوكالة «فرانس برس»، من الجزائر، إن «الحرب بدأت. المغرب ألغى وقف إطلاق النار» الموقع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

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