تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في 7 دول عربية

فحص درجة الحرارة لمواطنة تونسية ضمن الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا (أرشيفية: الإنترنت).

لا تزال الدول العربية تكافح في سبيل مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، الذي بات يؤرق العالم أجمع، وسط آمال كبيرة بقرب إنتاج لقاحات معتمدة يمكن تداولها لوقاية المواطنين من الوباء.

في السطور التالية نتعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي للجائحة في عدد من الدول العربية خلال آخر 24 ساعة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسیة، الخمیس، تسجیل 21 حالة وفاة و1584 إصابة جدیدة بالفیروس خلال الساعات الـ24 الأخیرة. وقالت الوزارة في بیان إن إجمالي عدد المصابین بالوباء ارتفع إلى 76106 فیما بلغ عدد حالات الشفاء 51807 مقابل 2151 وفاة منذ بدایة انتشار الوباء في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 311 حالة مؤكدة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 352160 حالة، من بينها 7441 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

الجزائر

وبحسب الوكالة نفسها، سجلت الجزائر 851 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 65108 حالات. وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بوفاة 18 شخصًا بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2111 وفاة.

لبنان

وإلى لبنان، حيث تم تسجيل 1874 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 100703 حالات. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 56159، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 775 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

المغرب

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 6195 حالة جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا»، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 276 ألفًا و821 حالة، وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 64 حالة وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4570 وفاة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 5685 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 130086 إصابة. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2000 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا بينهم 423 في حالة حرجة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي، كما سجلت 80 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1547 حالة.