نازحون عراقيون بلا مأوى بعد قرار الحكومة إغلاق مخيمات تؤوي عشرات الآلاف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 09:19 مساء
نازحون عراقيون يحزمون أمتعتهم للرحيل من مخيم حمام العليل، جنوب الموصل، 10 نوفمبر 2020 (رويترز).

بدأ العراق في إغلاق مخيمات تؤوي عشرات الآلاف من بينهم فارون من منازلهم خلال المعارك النهائية ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» لكن جماعات إغاثة حذرت من أن ذلك قد يتسبب في موجة نزوح ثانية لها تبعات وخيمة.

ومن بين من سيضطرون للمغادرة أم أحمد التي تبلغ من العمر 50 عاما هي وابنيها بعد أن كانوا يعيشون في مخيم حمام العليل منذ عام 2017 إثر تدمير منزلهم في الموصل في ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة أثناء معارك لاستعادة السيطرة على المدينة من يد الدولة الإسلامية، بحسب «رويترز».

«ما عندي بيت.. ما عندي راتب»
وقالت أم أحمد «والله وضعي بالمخيم أنا أحس هذا بيتي لأن ما عندي ملجأ.. ما عندي بيت.. ما عندي راتب.. ما عندي حدا يعيشنا فهذا أصبح هو ملاذي المخيم أصبح هو معاشي وهو بيتي». ولا يمكن لأم أحمد أن تقوم بأعمال يدوية بسبب عجزها كما قالت إن ابنيها يعانون من مشكلات في الصحة العقلية.

وقلب استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على أراض بالعراق في 2014 حياة الملايين رأسا على عقب إذ فرض نظام حكم وحشيا دام في بعض المناطق، مثل الموصل، لثلاث سنوات. وأشارت أم أحمد إلى أن ابنها كان قبل اجتياح الدولة الإسلامية يقوم بالعمل في تنظيف الشوارع وكانوا يعيشون على أي دخل يتمكن من الحصول عليه، لكن حالته الصحية حاليا لا تسمح له بالعمل.

مساعدات لأسر النازحين
ومخيم حمام العليل الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب من الموصل هو واحد من عدة مخيمات سيجري إغلاقها هذا الشهر. وقال خالد عبد الكريم مدير مكتب النزوح والهجرة في الموصل إن الموعد الأصلي للعملية كان في وقت سابق هذا العام لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبد الكريم أن كل أسرة ستتلقى مساعدة مقدارها 1.5 مليون دينار عراقي (1263.03 دولار أميركي) خلال العام الأول وأن السلطات تنسق مع منظمات إغاثة دولية لضمان حصولهم على مساعدات بعد استقرارهم في أماكن أخرى.

لكن منظمات إغاثة تقول إن الوصول للأكثر احتياجا سيكون أصعب إذا انتشروا في أنحاء البلاد، بينما يمكن أيضا أن يواجه بعضهم العنف والاعتقال لدى عودتهم لبلداتهم الأصلية إذا كان لهم أقارب على صلات بجماعات مسلحة وحتى بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال أحمد عزام مدير الدعم العراقي في المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية، لـ«رويترز» إن هناك نحو 100 ألف معرضون لخطر التشرد إذا لم يكن هناك تخطيط وتنسيق مناسب لعمليات إغلاق المخيمات.

وبعد أن حزمت أغراضها، قالت امرأة من بيجي إنه ليس لديها أقارب يرعونها هي وأطفالها بعد أن قُتل زوجها في الحرب وهي تعيش في المخيم منذ ذلك الحين. وليس لدى أطفالها، مثل آلاف ولدوا في عهد حكم الدولة الإسلامية لمناطقهم، وثائق هوية وبدونها سيواجهون مشكلات مستعصية للحصول على الخدمات الرئيسية منها التعليم. وقالت أم أحمد وهي تراقب جيران لها يضعون أمتعتهم في شاحنة قبل الرحيل لوجهة مجهولة ومستقبل غامض «هما وضميرهم.. إذا يقبلوا إن إحنا العراقيين هذا حالنا ما يعطونا وإذا ما قبلوا بيعطونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: إطلاق سيارة جبارة بـ6 عجلات للطرق الوعرة
سيارات
القضاء البريطاني يتهم ممرضة بقتل ثمانية رضع
دولى
الملك سلمان: نتطلع لوقف التدخل الخارجي بكافة أشكاله في الشأن الليبي
ليبيا
أوبك: ليبيا تقود انتعاش الإنتاج في أكتوبر.. وتعافي أبطأ للطلب في 2021
ليبيا
ملك البحرين يكلف نجله ولي العهد رئاسة الحكومة
دولى
«جمارك بنغازي»: ضبط 400 ألف قرص ترامادول بحاوية قادمة من شرق آسيا
ليبيا
عودة لـ«بوابة الوسط»: مهمة النصر صعبة وليست مستحيلة وسنبدأ من الجزائر
رياضة محلية
الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعد على 8 مناطق في ليبيا
ليبيا
الغربان تسافر عبر الزمن ذهنيا
منوعات
ننشر التقرير الـ20 للمدعية العامة لـ«الجنائية الدولية» بشأن ليبيا
ليبيا
التونسي طارق ثابت مديرا فنيا لـ«الهلال»
رياضة محلية
كاركاتير حليم - عدالة و ... عدل
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا ما يخشاه العلماء بعد طرح لقاح «كورونا»