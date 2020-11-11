جولة تفاوض ثالثة حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والحكومة الإسرائيلية

علم لبنان بالقرب من منطقة حدودية. (الإنترنت)

عُـقدت، الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والحكومة الإسرائيلية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، من دون إعلان إحراز أي تقدم منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي.

والتقى الوفدان لساعات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أميركي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين، وفق «فرانس برس».

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واتفق المجتمعون على عقد جلسة جديدة في الثاني من الشهر المقبل، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام، الرسمية في لبنان. وانطلقت المفاوضات في 14 أكتوبر بين دولتين تعدان في حالة حرب وتطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن. ثم عقدت جولة ثانية تضمنت جلستين في الـ 28 و29 من الشهر ذاته.

وتتعلق المفاوضات أساسًا بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومترًا مربعًا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقًا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

مساحة إضافية

ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترًا مربعًا تشمل جزءًا من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان. وأضافت هايتيان: «دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط».

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إثر جولة المحادثات الثانية إن الوفد الإسرائيلي طرح «خطًّا شمال حدود المنطقة المتنازع عليها»، مؤكدًا أنه «لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة» كما يطرح لبنان.

ووجّهت وزارة الطاقة الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي رسالة إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أن «ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الإقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين».

رفض الوفد الإسرائيلي

وأوردت جريدة الأخبار اللبنانية في عددها الأربعاء أن «ملف الترسيم مهدد برفض الوفد الإسرائيلي المفاوض.. ما حمله الجانب اللبناني في الجلستين الأخيرتين، وتسبب بغضب دفع بالعدو إلى التلويح بخيارات لا قانونية وغير قابلة للحياة».

ونقلت الرجريدة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن «فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها أصبحت متساوية»، موضحة أنه «فيما ذهب الطرفان إلى التفاوض على مساحة 860 كيلومترًا (المتنازع عليها)، بدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ أن المطلب اللبناني (استفزاز)، ومنح نفسه في المقابل حق طرح خطوط جديدة».

ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.