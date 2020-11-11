«فرانس برس»: انفجار عبوة ناسفة في هجوم بمدينة جدة السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 01:41 مساء

أصيب عدد من الأشخاص بجروح الأربعاء في هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة في غرب السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية في بيان «استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة، والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى».

ونددت الخارجية بـ«حزم بالعمل الجبان غير المبرر»، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

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