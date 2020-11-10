وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السابق صائب عريقات، (أرشيفية: ا ف ب)

توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في القدس، حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به قبل أيام.

وجاء الإعلان عن الوفاة في بيان مقتضب صادر عن حركة «فتح» الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

ولد صائب محمد صالح عريقات في 28 أبريل 1955 في أبو ديس، بالأراضي المحتلة، وكان نائبا لرئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد العام 1991 وما تلاه من مباحثات في واشنطن خلال عامي 1992 و1993، وعُيِّن رئيسا للوفد الفلسطيني المفاوض العام 1994. وشغل منصب وزيرالحكم المحلي ضمن حكومات ياسر عرفات الخمس في الفترة منذ 5 مارس 1994 وحتى 30 مارس 2003.

وفي العام 1996 لُقب بـ«كبير المفاوضين الفلسطينيين»، وانتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني ممثلاً عن دائرة محافظة أريحا في الانتخابات العامة الفلسطينية 1996. كان ضمن الوفد الفلسطيني المشارك مع ياسر عرفات في قمة كامب ديفيد العام 2000 والمفاوضات التي أعقبتها في طابا العام 2001.