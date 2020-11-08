الرئاسة الجزائرية تعلق على تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون الذي يعالج في ألمانيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. (الإنترنت)

قالت الرئاسة الجزائرية الأحد إن الرئيس عبد المجيد تبون على وشك اتمام العلاج الطبي وإن حالته تتحسن وذلك بعد 13 يوما من نقله إلى مستشفى ألماني.

وأضافت الرئاسة الجزائرية «يؤكد الطاقم الطبي أن السيد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج وأن وضعه الصحي في تحسن إيجابي»، بحسب «رويترز».

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن الفحوص أثبتت إصابة تبون (75 عاما) بكوفيد-19. وكان تبون، الذي انتخب في ديسمبر الماضي، قد دفع باتجاه إجراء تعديلات دستورية في إطار محاولات لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019.

ووافق الجزائريون على الدستور في استفتاء نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 66.8 في المئة من الأصوات ولكن الإقبال لم يتجاوز 23.7 في المئة. كما أعلن عن خطط لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز في الدولة العضو في منظمة أوبك.