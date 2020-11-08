«الصحة السعودية» تسجل 15 حالة وفاة جديدة و363 إصابة بـ«كورونا»

الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية د.محمد العبد العالي. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 350 ألفاً و592 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 420 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 337 ألفاً و386 حالة. كما سجلت 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5540 حالة وفاة. وبلغت الحالات النشطة 7666 حالة، منها 757 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة

- السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات وإصابات بـ«كورونا» منذ شهر

- السعودية تسجل 4919 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و39 حالة وفاة

وأعلنت الوزارة أمس السبت، تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 433 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة. وأوضحت الصحة أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 39%، ونسبة الذكور 61%، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 53.726 فحصاً مخبرياً جديداً.

ووفقا لإحصاء الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 350.229 حالة، من بينها 7738 حالة نشطة، منها 758 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 336.966 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5525 حالة وفاة.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية حتى الجمعة إلى 349822 حالة، منها7783 حالة نشطة، بينها 736 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ8,395,130 فحصا، حيث تم إجراء أكثر من 61,866 فحصا في الـ24 ساعة الماضية.