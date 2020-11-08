رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يهنئ بايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 03:07 مساء
الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي. (أرشيفية)

هنأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكتب البرهان على حسابه على موقع «تويتر»: «تتطلع حكومة السودان إلى الشراكة مع الإدارة المنتخبة في واشنطن لبناء علاقات مستدامة تخدم مصالح البلدين، وتؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار في السودان والمنطقة».

وفي نهاية الشهر الماضي، وقع السودان والولايات المتحدة على اتفاق يعيد للسودان حصانته السيادية. وقالت وزارة العدل السودانية حينها، إن «الاتفاق سيؤدي إلى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية، منها تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا العام 1998»، مشيرة إلى أن حكومة الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار للضحايا.

حيث أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين في 20 أكتوبر الماضي، أن السودان حول ما اتفق عليه من تعويضات لضحايا أميركيين لهجمات مسلحة ولأسرهم، مشيرًا إلى أن المدفوعات البالغة 335 مليون دولار جزء من اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

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