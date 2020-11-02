وزير إماراتي: الرئيس الفرنسي ماكرون لم يعبر عن رغبة في إقصاء المسلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 05:52 مساء
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش. (أرشيفية: الإنترنت)

دافعت الإمارات العربية المتحدة عن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفيّة الجدل الذي طاله في أوساط المسلمين في العالم، واتّسعت رقعته خلال الأيّام الأخيرة، والمتعلّق بموقفه من رسوم كاريكاتورية تصوّر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ورفض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيّة أنور قرقاش في مقابلة مع جريدة «دي فيلت الألمانيّة» الاثنين، فكرة أن يكون ماكرون عبّر عن رغبة في إقصاء المسلمين.

وقال قرقاش بحسب ما نقلت عنه الجريدة الألمانية «يجب الاستماع إلى ما قاله ماكرون فعلاً في خطابه. هو لا يريد عزل المسلمين في الغرب، وهو محقّ تماماً».

وأضاف الوزير الإماراتي أنّه يجب على المسلمين أن يندمجوا بشكل أفضل، وأنّه من حقّ الدولة الفرنسية البحث عن طرق لتحقيق ذلك بالتوازي مع مكافحة التطرّف والانغلاق المجتمعي.

واندلعت احتجاجات مناهضة لفرنسا في بعض الدول الإسلاميّة ردّاً على تصريحات لماكرون دافع فيها عن الحقّ في نشر رسوم كاريكاتوريّة باسم حرية التعبير، وجاء موقف ماكرون ردّاً على مقتل مدرّس فرنسي بقطع الرأس في 16 أكتوبر على يد إسلامي متطرّف، بعدما كان عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتوريّة للنبي محمد في إطار حصّة دراسيّة.

واعتبر الوزير الإماراتي أنّه بمجرّد أن يرى الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان «ثغرة أو نقطة ضعف، فإنّه يستخدمها لزيادة نفوذه، وهو لا يُبدي استعداداً للتفاوض إلا عندما نُبيّن له الخطّ الأحمر».

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