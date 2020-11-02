فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أربعة أيام للحالات الإنسانية

سائق سيارة أجرة فلسطيني يضع كمامة واقية من فيروس كورونا بالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر. (أ ف ب)

أعادت السلطات المصرية الإثنين فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لمدة أربعة أيام لسفر الحالات الإنسانية من وإلى القطاع، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس.

وقالت الوزارة في بيان «غادرت صباح اليوم عدة حافلات تقل مسافرين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول لفتحه استثنائياً في كلا الاتجاهين، في حين وصلت حافلات العائدين»، بحسب «فرانس برس».

شروط المغادرة

وبحسب الوزارة، يسمح لفئات معينة استوفت شروط المغادرة بذلك، وعلى رأسهم المرضى الذين يحتاجون لعلاج في مصر والخارج، والطلبة الجامعيين وحملة الإقامات في دول أجنبية. وأوضح بيان الوزارة أن المعبر «سيبقى مفتوحا لأربعة أيام، اعتبارا من اليوم وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين».

ويأتي القرار المصري بعد نحو شهر على قرار سابق مماثل، إذ تم فتح المعبر آخر مرة في 27 سبتمبر الماضي. ويعتبر المعبر المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويربط القطاع المحاصر والفقير بالخارج.

فترات متباعدة بسبب كورونا

وعملت السلطات المصرية مؤخرا على فتح المعبر على فترات متباعدة بسبب تفشي فيروس كورونا. ووفق قواعد السلامة والوقاية التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة هذا الأسبوع، سيخضع العائدون إلى القطاع للحجر الصحي في منازلهم لمدة أسبوع، بعد أن كان يتم حجرهم في مراكز صحية.

وأحصى قطاع غزة نحو 7000 إصابة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 64500 بينها 455 وفاة.

وتمكن قطاع غزة من السيطرة على تفشي الوباء منذ ظهر الفيروس وحتى أغسطس عندما اكتشفت أولى الإصابات المحلية بالفيروس، لتشهد أعداد الحالات لاحقا ارتفاعا ملحوظا.