تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الاستفتاء على الدستور بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 01:43 صباحا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الإنترنت).

بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري في الجزائر 23,7%، وفق ما أعلن مساء الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي تُعدّ نسبة ضعيفة، لا بل هي أقلّ من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة في ديسمبر 2019.

وقال شرفي في تصريح متلفز إنّ «نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23,7%» عند إغلاق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وفق «فرانس برس».

انتشار أمني مكثف
وذكرت الوكالة أن قوات الأمن «انتشرت بكثافة في وسط العاصمة لمنع أي تجمع او تظاهرة» فس هذا اليوم المصادف للاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954-1962). واحتلت شاحنات الشرطة ساحة البريد المركزي، القلب النابض للحراك منذ بدايته في 22 فبراير 2019.

ومقابل فتح القاعات ووسائل الإعلام الحكومية للحملة الانتخابية من أجل التصويت بـ«نعم»، لم يتمكن المعارضون للتعديل الدستوري من تنظيم أي تجمع لشرح موقفهم للجزائريين. وبينما دعا نشطاء الحراك إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور المرفوض «شكلا ومضمونا»، دعا الإسلاميون إلى التصويت بـ«لا».

تحطيم صناديق اقتراع
وإذا كان الاقتراع جرى في الجزائر العاصمة بهدوء، مع لامبالاة فئة كبيرة من السكان، فقد عبّرت بعض المناطق بقوة أكبر عن معارضتها للاستفتاء من خلال الضغط على السلطات لإغلاق مراكز الاقتراع. ففي ولايتي بجاية وتيزي وزو أكبر مدينتين في منطقة القبائل، أغلقت جميع المكاتب أبوابها تقريبًا في أعقاب حوادث مختلفة، حُطمت خلالها صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع. كما نظم ناشطون مسيرات احتجاجية، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، وفق الوكالة نفسها.

وكُتب على لافتة رفعها شباب في بجاية «التصويت في الأول من نوفمبر خيانة لذاكرة الشهداء». والانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر 2019 طبعتها نسبة امتناع قياسية تجاوزت 60٪. وبعد مرور عام، أصبحت نسبة المشاركة مرة أخرى هي الرهان الحقيقي للاقتراع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف
ليبيا
صنع الله: ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 800 ألف برميل يوميا
ليبيا
«الجنائية الدولية»: الورفلي والتهامي مازالا طليقين رغم الجرائم
ليبيا
«بي بي سي»: وفاة الممثل البريطاني شون كونري عن 90 عاما
ثقافة وفن
«الجنائية الدولية» تدعو سيف القذافي إلى تسليم نفسه للسلطات الليبية
ليبيا
دبلوماسية «الزلزال» بين تركيا واليونان
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انطلاق «ماراثون» التعداد السكاني في الصين.. سبعة ملايين عامل يحصون سكان أكبر أمة في العالم