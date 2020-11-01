الفريق عبدالفتاح البرهان في إثيوبيا يرافقه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 01:33 مساء

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية تستمر يومين، وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووفقاً للوكالة السودانية للأنباء«سونا».

ويرافق البرهان خلال الزيارة كل من وزير الخارجية المكلف، ومدير المخابرات العامة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وستُستأنف اليوم الأحد، مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بين وزراء شؤون المياه في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم الثلاثاء الماضي برئاسة جى باندورا، وزيرة التعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة، التي ستستغرق أسبوعاً، على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها.

وزار الفريق أول عبدالفتاح البرهان القاهرة، الثلاثاء الماضي، والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أكدا تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

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