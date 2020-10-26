اجتماع بين مصر والسودان وأثيوبيا لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 12:05 مساء
مشهد عام لسد النهضة على نهر النيل، 26 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت وزارة الري السودانية أن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا سيعقدون اجتماعا غدا الثلاثاء برعاية الاتحاد الافريقي لبحث سبل استئناف المفاوضات المتوقفة حول سد النهضة الإثيوبي منذ أكثر من شهرين.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الذي قال فيه إن مصر يمكن أن «تفجّر» سد النهضة، إذا لم يتم التوصل الى اتفاق حوله، وفق «فرانس برس».

وقالت وزارة الري السودانية في بيان اليوم الاثنين: «يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا غدا الثلاثاء، 27 أكتوبر، برعاية الاتحاد الافريقي لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بدعوة من دولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي».

وتوقفت المفاوضات منذ أغسطس الماضي بين الدول الثلاث، حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل. وعلقت المفاوضات جراء خلافات حول آلية تعبئة السد.

وبدأت إثيبوبيا ببناء السد منذ العام 2011. ويتوقع أن يصبح أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. ومنذ العام ذاته، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وأكد السودان تمسكه بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الافريقي «للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله».

وأضاف البيان أن «السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول طرق تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين».

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الجاري بخبراء ومراقبين.

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