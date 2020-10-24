الحوثيون يهاجمون مطارين وقاعدة عسكرية بالسعودية بطائرات مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 08:47 مساء
صورة من فيديو نشره الحوثيون في 15 فبراير 2020 لمكان سقوط مقاتلة سعودية (أ ف ب)

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع على تويتر السبت إن الجماعة استهدفت مطاري جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط في السعودية بالطائرات المسيرة.

وقال سريع  «بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير ينفذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة ... استهدفت مطارات جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة»، بحسب «رويترز».

كان التحالف بقيادة السعودية قد قال في بيانين في وقت سابق يوم السبت ويوم الجمعة إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على المنطقة الجنوبية بالمملكة. ولم يحدد الناطق باسم التحالف أهداف الطائرات المسيرة في البيانين اللذين نشرتهما وكالة الأنباء السعودية.

وتتهم السعودية الحوثيين من حين لآخر بمهاجمة أراضيها بالطائرات المسيرة والصواريخ. ويشهد اليمن صراعا داميا منذ عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء كثيرة من شمال البلاد. وتصاعد القتال في مارس 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء.

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