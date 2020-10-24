إيران: الاتفاق الإسرائيلي السوداني قائم على «فدية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 06:19 مساء
مؤتمر صحفي سابق لوزارة الخارجية الإيرانية. (الأنترنت)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات «زائف»، واتهمت الخرطوم بدفع فدية مقابل موافقة واشنطن على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأصبح السودان بإعلان الاتفاق، الجمعة، ثالث بلد عربي بعد الإمارات والبحرين يقيم علاقات مع إسرائيل في الشهرين الأخيرين. وقالت الوزارة على «تويتر» «ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى بالقائمة السوداء للإرهاب»، وفق «رويترز».

وأضافت: «بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأميركية على الإرهاب. هذا خزي».. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن يوم الإثنين أنه سيرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن يحول تعويضات بقيمة 355 مليون دولار.

-  البيت الأبيض: السودان و«إسرائيل» وافقا على تطبيع العلاقات
-  الرئيس الفلسطيني يدين تطبيع العلاقات السودانية- الإسرائيلية

وأودع السودان الأموال بعد ذلك في حساب خاص لصالح ضحايا هجمات لتنظيم «القاعدة» على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا العام 1998. وقال ترامب إن الفلسطينيين أيضًا «يريدون أن يفعلوا شيئًا» لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك. وندد زعماء فلسطينيون بالتقارب الدبلوماسي العربي مع إسرائيل باعتباره خيانة لقضيتهم، ورفضوا التواصل مع إدارة ترامب، إذ يعتبرونها متحيزة بقوة لصالح إسرائيل.

وفي الأسابيع الماضية اتخذت الإمارات والبحرين تلك الخطوة للمرة الأولى في ربع قرن بالموافقة على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل لسبب رئيسي وهو المخاوف المشتركة من إيران. وانقسم قادة البلاد العسكريون والمدنيون الذين يتقاسمون السلطة في حكومة السودان الانتقالية حول توقيت ومدى إقامة علاقات مع إسرائيل. ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات إصرار السودان على ألا يتم الربط صراحة بين أي إعلان برفعه من قائمة الإرهاب وإقامة علاقات مع إسرائيل.

ويعود إدراج السودان بالقائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب في العام 1993 إلى حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وجعل التصنيف من الصعب على الحكومة الانتقالية الحصول على تخفيف من أعباء الديون أو تمويل خارجي تحتاج إليهما بشدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: الوضع خطير جدا ومصر قد تفجر سد النهضة
عربى
حكم بالسجن على طالبة فرنسية كتبت أن أستاذ التاريخ «يستحق» الموت
دولى
القبض على المتهمين بسطو مسلح على محال تجارية في بنغازي
ليبيا
الأهلى المصري يقصي الوداد المغربي ويتأهل لنهائي أبطال أفريقيا للمرة 13
رياضة عالمية
السودان يحصل على 370 مليون دولار منحة من البنك الدولي
اقتصاد
الولايات المتحدة تطالب الجهات الفاعلة في ليبيا بدعم تنفيذ وقف إطلاق النار بـ«حسن...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم
ليبيا
مصير الدوري الليبي ما زال مجهولاً.. ومخاوف من اندلاع أزمة كبيرة
رياضة محلية
المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن.. اتهامات شخصية وجدل حول صناعة النفط والعنصرية
دولى
«ريمديسيفير» يصبح أول عقار يحصل على ترخيص أميركي «كامل» لعلاج «كورونا»
دولى
استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة
ليبيا
باشاغا: وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خضار موسمي لتقوية المناعة ضد كورونا والإنفلونزا