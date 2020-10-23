الرئيس الفلسطيني يدين تطبيع العلاقات السودانية- الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 08:38 مساء
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، إن الفلسطينيين «يرفضون ويدينون خطوة السودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أميركية».

وأضاف بيان نشره مكتبه ونقلته وكالة «رويترز»: «لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية».

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق اليوم، أن كلا من «إسرائيل» والسودان وافقا على تطبيع العلاقات، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب حذف السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

- البيت الأبيض: السودان و«إسرائيل» وافقا على تطبيع العلاقات

وأبلغ الرئيس الأميركي «الكونغرس بنيته التراجع رسميا عن تحديد السودان كدولة راعية للإرهاب»، واصفا الأمر بأنه «لحظة بالغة الأهمية» للسودان وللعلاقات بين الخرطوم وواشنطن. وأوضح البيت الأبيض أنّ السلطات الانتقالية في السودان سددت مبلغ 335 مليون دولار في إطار اتفاق لتعويض ضحايا اعتداءات أميركيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم
ليبيا
مصير الدوري الليبي ما زال مجهولاً.. ومخاوف من اندلاع أزمة كبيرة
رياضة محلية
المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن.. اتهامات شخصية وجدل حول صناعة النفط والعنصرية
دولى
«ريمديسيفير» يصبح أول عقار يحصل على ترخيص أميركي «كامل» لعلاج «كورونا»
دولى
استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة
ليبيا
باشاغا: وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية
ليبيا
بطريقة طريفة.. فتيات يلفتن النظر لمشكلة في شوارع مدينتهن
منوعات
«المركزي» في بنغازي يرصد إهمالا في أنظمة الرقابة داخل مصارف المنطقة الشرقية
ليبيا
لأول مرة سفيرة للسعودية في مملكة النرويج
عربى
أوباما: ترامب لطخ سمعة أميركا الطيبة
دولى
أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف أكثر الأماكن خطورة للإصابة بـ«كورونا»