غارات اسرائيلية فجر الجمعة على قطاع غزة

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)

شنّ سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة غارات عدة على مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع في اتجاه «إسرائيل»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال مصدر أمني في حركة حماس لوكالة «فرانس برس» إن «طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات استهدفت خلالها موقعين للمقاومة»، لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، «وأراضي زراعية بالقرب من مخيم النصيرات في وسط القطاع وشرق خان يونس، ما أسفر عن أضرار مادية دون أن تسجل إصابات».

وأعلن مساء الخميس جيش الاحتلال الإسرائيلي عن «إطلاق صاروخين من غزة في اتجاه إسرائيل من دون أن يوقعا إصابات أو أضرارا، موضحا أن الدفاعات الجوية تصدّت لأحدهما، وسقط الصاروخ الثاني في أرض خالية».

وأوضحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة عسقلان المحاذية لقطاع غزة وقال الجيش «قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في غضون ذلك موقعين تابعين لحركة حماس، مصنع أسلحة وبنية تحتية سرية تحت الأرض».

وقال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي في غزة إن «قوة من الأمن الداخلي لحركة حماس احتجزت ثلاثة من عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في شمال قطاع غزة على خلفية إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل»، ولم يصدر أي تعقيب حتى الصباح من وزارة الداخلية لحماس.

وفي تصريح لإذاعة «القدس» القريبة من الجهاد الإسلامي، قال القيادي في الجهاد أحمد المدل إن «المعادلة التي يجب أن تترسخ على الأرض هي القتل بالقتل والقصف بالقصف والدم بالدم أمام هذا الإجرام الصهيوني».

وصعدت حماس في أغسطس الماضي إطلاق البالونات الحارقة والهجمات الصاروخية في اتجاه «إسرائيل» التي ردت بانتظام بضربات جوية على مواقع الحركة.

وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ 2007. وتوصلت حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية في مطلع سبتمبر الجاري إلى اتفاق لإعادة العمل باتفاق التهدئة الذي أرسته أصلا وساطة مصرية.