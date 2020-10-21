«الصحة التونسية»: الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» أصبح حرجا

وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي خلال الندوة الصحفية الدورية. (الإنترنت)

أعلن وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، الأربعاء، أن الوضع الوبائي في بلاده أصبح حرجا، مشيرا إلى تزايد عدد المعتمديات ذات الانتشار السريع والمتفاوت للمرض، الذي وصل إلى 11 معتمدية، إضافة إلى ست ولايات كان قد تمّ الإعلان عنها منذ أسبوعين.

وأضاف مهدي خلال الندوة الصحفية الدورية المخصصة لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بتطور الوضع الوبائي لجائحة «كوفيد-19» في تونس، أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد أسرة الإنعاش الذي بلغ حاليا 181 سرير إنعاش، دون اعتبار الـ1066 سرير أكسجين لمجابهة هذا الوضع.

وشدد وزير الصحّة التونسي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار العدوى في البلاد. كما ذكر الوزير بأهمية تطوير دليل التكفل بالمرضى بالخطوط الأولى، وهو ما عملت عليه الوزارة لتقليص الضغط على أقسام الاستعجالي والإنعاش بالمستشفيات الجامعية.

لقاحات « كورونا »

وبخصوص لقاحات «كورونا» أشار مهدي إلى أن الأبحاث والتجارب العالمية بلغت المرحلة الثالثة من إنتاج اللقاحات، وأن الحكومة التونسية قامت برصد الاعتمادات اللازمة للحصول على هذا اللقاح وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وأما فيما يتعلق بلقاحات النزلة الموسمية أفاد الوزير بأن الصيدلية المركزية ستقوم بتزويد السوق بدفعات جديدة بالتوازي مع ما يستوجبه الوضع الوبائي الحالي في تونس.

وأصدر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الإثنين الماضي، أمرا بفرض حظر عام للتجول في أنحاء البلاد اعتبارا من الثلاثاء 20 أكتوبر. ويأتي هذا القرار بعد أن تفاقم وضع البلاد الوبائي وزادت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» لتبلغ أكثر من 40 ألف حالة.

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ومن جهتها أوضحت د.نصاف بن علية المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بخصوص استعمال التحاليل السريعة، أن الوزارة بادرت للغرض بتكوين فرق طبية وشبه طبية متمثلة في طواقم للإسعاف الطبي الاستعجالي، لمساندة الفرق الجهوية المتنقلة المخول لها استعمال هذه التحاليل، وأن عملية التكوين في هذا الاختصاص ما زالت متواصلة.

وكانت الحكومة التونسية قررت منذ أسبوعين فرض حظر تجول ليلا في عدة ولايات، بينها تونس الكبرى للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، بحسب «فرانس برس».