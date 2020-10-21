الحكومة الإسرائيلية تتخذ إجراء ضد شرطي قتل فلسطينيا مصابا بالتوحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 04:51 مساء
والدة الفلسطيني إياد خيري الحلاق الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية. (أ ف ب)

أكدت وزارة العدل الإسرائيلية، الأربعاء، أنها بصدد وضع لائحة اتهام بالقتل غير العمد لشرطي إسرائيلي أطلق النار في وقت سابق من العام على شاب فلسطيني مصاب بالتوحد فأرداه داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وقتل أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية في 30 مايو الماضي الشاب إياد الحلاق «32 عاما»، بينما كان يسير إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن ظن الضباط خطأً أنه مسلح، وفق«فرانس برس».

ووقعت الجريمة بالقرب من باب الأسباط، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

السجن لمدة 12 عاما
وقالت الوزارة في بيان، إن الضابط الذي أطلق النار على الشاب الحلاق والذي لم يأتِ البيان على ذكر اسمه، لم يتبع قواعد الشرطة والمعايير الخاصة بإطلاق النار، كما أنه «لم يلجأ إلى بدائل أخرى مناسبة». وبحسب البيان، فإن «القتيل لم يشكل أي خطر على الشرطة أو المدنيين في مكان الحادث».

وتعتبر هذه الخطوة أولية، إذ يجب تثبيت التهم الموجهة إلى القاتل في جلسة استماع قبل تحويل ملف القضية إلى المحاكمة. ويواجه الشرطي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما كحد أقصى.

وقال بيان الوزارة إن عناصر الشرطة الذين كانوا في مكان الحادث اعتقدوا أن الحلاق إرهابي، بسبب سلوكه «المشبوه»، إذ إنه بدأ بالركض عندما أمروه بالتوقف فقاموا بمطاردته.

غير كاف
من جهته، رحب المحامي خالد زبارقة أحد محامي عائلة الشاب الفلسطيني بالقرار الإسرائيلي، لكنه اعتبره «غير كاف». وأضاف زبارقة: «ظروف الجريمة من وجهة نظرنا تقول إن القتل كان متعمدا لأن الشهيد لم يكن يشكل أي خطر ولم يقم بأي شبهة ليستهدف ويقتل بهذه الطريقة البشعة».

وأكد والده خيري الحلاق في وقت سابق أن ابنه «كان يعاني من طيف التوحد، هو شخصية رزينة، يبلغ من العمر 32 عاما، لكن عمره العقلي هو ثماني سنوات فقط». وأفاد شهود عيان حينها أن الحلاق أصيب بالذعر بعدما صرخ عليه عناصر الشرطة.

ولاقت قضية الشاب الفلسطيني استنكار وغضب الفلسطينيين الذين احتشدوا في بيت العزاء وفي الجنازة. وأطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم «حياة الفلسطينيين مهمة» (#PalestinianLivesMatter) على نسق الوسم المتداول في الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد الأميركي الأسود خلال عملية توقيفه على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا. كما استخدم وسم فلسطين ستكون حرة (PalestineWillBeFree#).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - جلسات الحوار الشبابية برعاية أممية
فيديو
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يعدلون توقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية المتوقعة هذا الأسبوع