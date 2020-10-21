قصف إسرائيلي على قطاع غزة وجنوب سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 10:48 صباحا
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)

قصف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قطاع غزة بفلسطين المحتلة، وبلدة القنيطرة في جنوب سورية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «مقاتلات ومروحية حربية أغارت على منشأة تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة»، ولم ترد حركة «حماس» ببيان توضح فيه المواقع التي جرى قصفها، وقال «المرصد السوري» لحقوق الإنسان إن القصف استهدف ««مقرّاً للميليشيات الإيرانية بريف القنيطرة الشمالي، حيث دوّى انفجار عنيف في قرية الحرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة».

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن «العدوّ الإسرائيلي شنّ عند منتصف الليلة عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي»، مضيفة أن «الصاروخ استهدف مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات».

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأعوام الأخيرة «وتيرة القصف في سورية، مستهدف بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي أغسطس كثفت حماس التي تحكم غزة منذ 2007 إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، ولكن توصل الطرفان إلى اتفاق في سبتمبر الماضي بوساطة قطرية، ينص على وقف الأعمال الحربية وإحياء هدنة هشّة قائمة منذ عام ونصف العام جرى التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة ومصر.

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