ماكرون والكاظمي يبحثان مشروع مترو بغداد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 11:29 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 20 أكتوبر. (الإنترنت)

بحث  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مشروع مترو العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون والكاظمي «رحبا بخطط مجموعة ألستوم الفرنسية للعمل في مشروع مترو بغداد».

وفي موضوع آخر شدد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي على «أهمية مكافحة الإرهاب» عقب اجتماع عقداه في باريس، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.  

وأكد ماكرون الوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وكتب في تغريدة: «فرنسا تستمر في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وفي دعم احترام سيادته»، مضيفًا أننا «سنهزم الشر من جذوره».

وتابع «أتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي، على استعراض المبادرة التي بدأناها معًا بعد شهر من زيارتي بغداد».

ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الفرنسي للعراق في سبتمبر الماضي عندما عبر عن دعمه لسيادة العراق، وقال إن التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في تنظيم «داعش» والتدخل الأجنبي في شؤونه.

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