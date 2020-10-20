وفد حكومي إماراتي يتوجه إلى «إسرائيل» في أول زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 09:34 صباحا
علم دولة الإمارات، (أرشيفية: الإنترنت)

يتوجه وفد حكومي من دولة الإمارات إلى «إسرائيل»، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية، في الوقت الذي يتطلع فيه الطرفان إلى توسيع التعاون بعد تطبيع العلاقات الشهر الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وغادرت طائرة تابعة لـ«الاتحاد للطيران» تقل مسؤولين حكوميين إماراتيين برفقة شخصيات أميركية بارزة، العاصمة الإماراتية، أبوظبي، متجهة إلى مطار بن غوريون، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

الوفد الإماراتي يضم وزيرين
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الزيارة ستقتصر على المطار بسبب مخاوف من فيروس «كورونا»، وأصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع «إسرائيل» خلال ربع قرن، وهي خطوة قالت واشنطن وحلفاؤها إنها «ستعزز السلام والاستقرار الإقليميين، لكنها قوبلت بالرفض من الفلسطينيين».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإماراتية على «تويتر» إن الوفد الإماراتي برئاسة وزير الاقتصاد عبد الله المري ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير.

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وينضم إليهما وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ومبعوث الشرق الأوسط آري بيركويتز، بعد أن رافقا وفدًا إسرائيليًّا إلى البحرين يوم الأحد في حفل توقيع لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات.

ووقَّعت «إسرائيل» والإمارات بالفعل عدة اتفاقات تجارية منذ منتصف أغسطس، عندما أعلنتا لأول مرة أنهما ستقيمان علاقات كاملة، وقال مسؤولون إسرائيليون إنه من المتوقع أن يوقع الجانبان على اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات، و«هي الأولى لإسرائيل مع دولة عربية».

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