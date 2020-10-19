تونس تفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بعد تفاقم الوضع الوبائي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 04:50 مساء
رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي. (الإنترنت)

أصدر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الإثنين أمرا بفرض حظر عام للتجول في أنحاء البلاد اعتبارا من الثلاثاء 20 أكتوبر. ويأتي هذا القرار بعد أن تفاقم وضع البلاد الوبائي وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا لتبلغ أكثر من 40 ألف حالة.

وكانت الحكومة التونسية قررت منذ أسبوعين فرض حظر تجول ليلا في عدة ولايات، بينها تونس الكبرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب «فرانس برس».

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وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا. وكانت تونس تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.

وبحسب عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي، فإن التقديرات تشير إلى «خسارة ما يقارب 165 ألف مواطن شغلهم خلال الموجة الأولى من الوباء» ما بين مارس ويونيو.

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