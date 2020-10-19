مجلس الوزاراء الإماراتي يعتمد قرار اتفاق «تطبيع» العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 04:27 مساء
محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي. (الإنترنت)

ذكرت حكومة الإمارات في حسابها على «تويتر» أن مجلس الوزراء وافق الإثنين على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الحكومة الإسرائيلية جرى توقيعه في واشنطن الشهر الماضي.

وقالت الحكومة «مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد قرارا بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام، معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ويوجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق»، بحسب «رويترز».

وأصبحت الإمارات والبحرين في سبتمبر أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 25 عاما، في تشكيل لمحور جديد في الشرق الأوسط مناهض لإيران.

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