عودة الصلاة في المسجد الحرام بعد 7 أشهر إغلاق بسبب «الكورونا» (فيديو)

عودة المصلين للمسجد الحرام. (الإنترنت)

ذكر التلفزيون السعودي الرسمي في الساعات الأولى من صباح الأحد أن السلطات سمحت للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة، وذلك للمرة الأولى خلال سبعة أشهر.

وفي وقت سابق من أكتوبر، سمحت السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بعد التوقف الذي استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا، بحسب «فرانس برس».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الحرمين الشريفين «شهد فجر اليوم، عودة المصلين للصلاة في المسجد الحرام وفي الروضة الشريفة والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر المواعيد المجدولة وَفْق الطاقات الاستيعابية للحرمين، إثر صدور الموافقة الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والزيارة بنسبة 75% من إجمالي الطاقة التشغيلية وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان» .

رفع درجة الجاهزية

وأضافت الوكالة أن «الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وعدد من الجهات الأمنية برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين والزوار والمصلين وَفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية، وأجهزة تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات وسجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان، ووفرت النقابة العامة للسيارات حافلات لنقل المعتمرين والمصلين من المواقف المخصصة لوقوف سياراتهم إلى المسجد الحرام ومن ثم عودتهم إليها».