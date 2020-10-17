الإمارات تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 06:37 مساء
مسافرون في مطار دبي. (الإنترنت)

أعلنت الإمارات تسجيلها أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة.

وبحسب وزارة الصحة، فقد تم تسجيل نحو 1538 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 114387حالة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» وأضافت الوزارة أن 4 أشخاص توفوا جراء إصابتهم بـ«كوفيد-19»، لتصبح الحصيلة الإجمالية للوفيات نحو 459 شخصًا.

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ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية خبرًا نقلًا عن وزارة الصحة، أعلنت إجراء نحو 130567 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام تقنيات حديثة للفحص الطبي. وارتفعت في الآونة الأخيرة الإصابات الجديدة بالفيروس في دولة الإمارات، بعد أن خفَّفت من القيود المفروضة، وفتحت المدارس أبوابها للتلاميذ، كما فتحت دبي مطارها أمام المسافرين، وشرعت في حملة ترويج سياحي وسط تفشي الوباء.

ارتفاع يتواصل
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تشهد فيه الإمارات ارتفاعًا بالإصابات، حيث سجلت يوم الجمعة، نحو 1412 إصابة جديدة بالفيروس، بحسب أرقام وزارة الصحة، ما اُعتُبر يومها أعلى معدل إصابات يومي في الدولة الخليجية، منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان الجمعة، إنها أجرت 116470 فحصًا جديدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما أدى إلى الكشف عن هذه الإصابات. وتجري الإمارات حملة اختبارات واسعة للكشف عن المصابين بفيروس «كورونا»، حيث تم إجراء نحو 11 مليون اختبار، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين شخص.

ودعت وزارة الصحة «أفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع».

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