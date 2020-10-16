«فرانس برس»: 5 دول أوروبية تدين قرار «إسرائيل» بناء وحدات استيطانية جديدة

فلسطيني يحمل لافتة رافضة لمخططات إسرائيل ضم أراض فلسطينية. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت خمس دول أوروبية اليوم الجمعة قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الخطوة تؤدي إلى «نتائج عكسية» وتقوض جهود السلام في المنطقة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن «توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أنها تخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، وقال ناطق باسم مكتب الاتصال الإسرائيلي الرئيسي مع الفلسطينيين «كوجات» إن هناك 3212 وحدة حصلت على مستويات مختلفة من الموافقة.

وأكدت الدول الخمس أن «هذه الخطط تُقوِّض جهود بناء الثقة بين الطرفين الرامية إلى استئناف الحوار»، وطالبت الدول الخمس بـ«وقف فوري لبناء المستوطنات، وكذلك وقف الإخلاءات القسرية وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية».

وكان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد انتقد من قبل خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويرى الاتحاد الأوروبي أن حل الدولتين مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.