سبعة قتلى في اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بولاية كسلا السودانية

متظاهر سوداني يلوح بالعلم الوطني خلال مظاهرة شرق العاصمة الخرطوم، 30 يونيو 2020 (أ ف ب).

قتل سبعة متظاهرين وجرح ثلاثون آخرون أثناء مسيرة احتجاجية، الخميس، بولاية كسلا شرق السودان، اعتراضا على قرار رئيس الوزراء السوداني بإقالة الوالي، حسب ما أكد مصدر طبي.

وقال المصدر لـ«فرانس برس» عبر الهاتف دون الإفصاح عن اسمه «وصلت إلى مستشفى المدينة سبع جثث وثلاثون جريحاً». وأوضح المصدر «أغلب الإصابات نتيجة الرصاص الحي». ومن جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن وقوع قتلى وجرحى في كسلا دون تحديد عددهم.

ونقل موقع «سونا» «بعد انتهاء المسيرة تحركت مجموعة من المتظاهرين المتفلتين تجاه كوبري القاش بقصد إغلاق الكوبري واحتلال أمانة حكومة الولاية إلا أن قوة التأمين المتمركزة في المنطقة تصدت للمتظاهرين بحضور وكيل نيابة كسلا». وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى الحكومة أطلقت «الغاز المسيل للدموع والرصاص»، وقالت إن «من بين المصابين عناصر من القوات النظامية».

إقالة صالح عمار

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرر، الثلاثاء، إقالة صالح عمار، الوالي المدني لولاية كسلا إحدى ولايات شرق البلاد، بعدما أثار تعيينه خلافات بين قبيلتي البجا والبني عامر. وتحولت الخلافات بين القبيلتين إلى اشتباكات بنهاية أغسطس مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرة وحرق محلات تجارية.

وينتمي عمار إلى قبيلة البني عامر وتعارض قبيلة البجا توليه المنصب بحجة أنه لا يمثل سكان الولاية. وفي يوليو الماضي عين حمدوك 18 واليا مدنيا بدلا عن الولاة العسكريين في إطار التحول الديمقراطي في السودان خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.