قطر تسجل حالتي وفاة و 200 إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 05:23 مساء
رجل يخضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الدوحة، 7 مايو 2020. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الخميس، وفاة حالتين بفيروس«كوفيد - 19»، المعروف بكورونا المستجد في آخر 24 ساعة، مشيرة إلى تسجيل 200 حالة جديدة.  

وأضافت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج في قطر وصل إلى 2779 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 128 ألفاً و803 حالات منذ بدء تفشي الفيروس.

ولفتت الوزارة إلى تماثل نحو 218 حالة للشفاء من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 125 ألفاً و802 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أنها سجلت حالتي وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد وفيات الفيروس حتى الآن عند 220 حالة.

وسجلت قطر في شهر أغسطس الماضي أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بعدد السكان، ولكنها سجلت أيضا أدنى معدلات الوفاة في العالم، بسبب ما يقول خبراء إنه يعود إلى سكانها الشباب والإنفاق السخي على نظام الرعاية الصحية.

ومع تسجيل 40 ألفا و702 حالة لكل مليون منذ بدء الوباء، تتقدم قطر على البحرين التي سجلت حوالي 29 ألف حالة لكل مليون، وسان مارينو التي سجلت 21.186 إصابة لكل مليون. ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وفق وكالة «فرانس برس».

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