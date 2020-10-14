الرئيس اللبناني يؤجل مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد لمدة أسبوع

الرئيس اللباني ميشال عون. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، إن الرئيس ميشال عون أرجأ ولمدة أسبوع مشاورات التكتلات النيابية التي تستهدف اختيار رئيس للوزراء يتولى تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وأضافت الرئاسة أن عون كان من المقرر أن يجري المشاورات يوم الخميس لكنه أرجأها لمدة أسبوع حتى 22 أكتوبر، مضيفة أن ذلك جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها، وفق «رويترز».

وقال مكتب نبيه بري، رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل الشيعية، في بيان صدر بعد دقائق من إعلان الرئاسة إن بري يعارض أي تأجيل للمشاورات.