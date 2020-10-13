شركة أميركية تعلق التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا بعد إصابة مشارك «بمرض غير مبرر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 05:08 مساء
متطوعة تتلقى حقنة لقاح تجريبي لكوفيد-19 في أحد المراكز في مدينة هوليوود بفلوريدا، 13 أغسطس 2020. (أ ف ب)

قررت مجموعة «جونسون آند جونسون» تعليق التجارب السريرية التي تجريها على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بسب تعرض أحد المشاركين في هذه التجارب «لمرض غير مبرر» حسب المجموعة. وعلى خلفية ذلك، قامت« جونسون آند جونسون» بإغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت استحدثته في نهاية سبتمبر لجمع 60 ألف متطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من هذه التجارب السريرية.

وقالت المجموعة في بيان «لقد أوقفنا موقّتا كل عمليات التلقيح الإضافية في كل تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي مضادّ لكوفيد-19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مبرّر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة»، بحسب «فرانس برس».

إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت
وأوضحت «جونسون آند جونسون» أنه بموجب قرار تعليق التجارب السريرية تمّ إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت استحدثته في نهاية سبتمبر لجمع 60 ألف متطوّع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، كما دعيت اللجنة المستقلّة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطوّر.

ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن حصول أحداث غير مرغوب بها خطرة هو «أمر متوقّع في أيّ دراسة سريرية، ولا سيّما في الدراسات الكبيرة». وتنصّ بروتوكولات «جونسون آند جونسون» على أنه عند حصول أي حدث ضار خطير خلال إجراء دراسة ما، يتم تعليق الدراسة لتبيان ما إذا كان هذا الحدث مرتبطا بالعقار الجاري تقييمه وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف الدراسة.

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