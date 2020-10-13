الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 11:40 صباحا
باحثة تجري تجربة على اللقاح الذي طوّره معهد «غاماليا الفيدرالي» الروسي. (الإنترنت)

أعلنت دولة الإمارات بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي، حيث تأتي هذه التجارب السريرية على اللقاح، الذي طوّره معهد «غاماليا الفيدرالي» التابع لوزارة الصحة الروسية، في إطار شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة «أوروجلف هيلث» للاستثمار. وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

أكد وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، التزام بلاده بدورها العالمي في مكافحة «كوفيد-19»، وقال: «نحن سعداء بأن نؤدي دورنا الفعّال لإحراز التقدم اللازم على هذا الصعيد، ونُرحِّب بالشراكات المثمرة بين المؤسسات الإماراتية والدولية لتمكين تطوير حلول واعدة لخدمة البشرية».

وتشكل التجارب السريرية في دولة الإمارات جزءا من التجارب المستمرة التي يجري تنفيذها حاليا في روسيا ودول أخرى في العالم، وستُدمج جميع نتائجها، حيث أفادت الوكالة أن دائرة الصحة بأبوظبي ستتولى إجراء التجارب تحت إشراف وزارة الصحة، وسيخضع المتطوعون للإشراف الطبي، وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية الصارمة، على مدى 90 يوما من تلقي جرعة اللقاح.

وكانت نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية، التي نشرت في المجلة الطبية المشهورة «ذا لانسيت»، أظهرت مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بنسبة 100% بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديمترييف، لقناة «سكاي نيوز» لقد أثبتت دولة الإمارات أنها «إحدى أكثر الدول تقدما في مكافحة فيروس كوفيد-19، ويسعدنا بدء التجارب السريرية، وسنُعلن في الوقت المناسب عن إجراءات تسجيل المتطوعين».

وأضاف: «نخطط، في إطار تنفيذ التجارب السريرية على اللقاح، للتوسع في بلدان أخرى خلال الأشهر المقبلة، ونحن سعداء بأن تكون أبوظبي هي أول وجهة نتعاون معها في منطقة الشرق الأوسط».

ولفت ديمترييف، إلى أنه «ستُدمج نتائج التجارب السريرية مع نتائج التجارب في روسيا ودول أخرى، والتي يشارك فيها المتطوعون»، حيث من المقرر نشر النتائج قبل نهاية شهر نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تحذر الدول من اللجوء لاستراتيجية «مناعة القطيع» ضد كورونا