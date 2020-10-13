الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 09:10 صباحا
ملك الأردن وولي عهده مع رئيس الوزراء الجديد، 12 أكتوبر 2020، (رويترز)

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر رغدان في عمان أمس الإثنين، باستثناء وزيرين يخضعان للحجر الصحي، على ما أفاد بيان للديوان الملكي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه.

وتضم الحكومة إلى جانب الخصاونة 31 وزيرا بينهم ثلاث نساء، منهم ثمانية وزراء من حكومة سلفه عمر الرزاز الذي استقال مطلع الشهر الحالي بعد انتهاء ولايته.

واحتفظ وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير المالية محمد العسعس، ووزيرة الطاقة هالة زواتي، بحقائبهم، فيما ضمت الحكومة الجديدة علي العايد وزيرا للدولة لشؤون الإعلام، وتوفيق الحلالمة وزيرا للداخلية.

معاناة الأردن مع اللاجئين و«كورونا»
ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسورية، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وديونا زادت على أربعين مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن كلفة ذلك فاقت عشرة مليارات دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

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