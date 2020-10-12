وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا في «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 10:52 صباحا
ميناء حيفا في «إسرائيل». (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت إلى ميناء حيفا في إسرائيل صباح اليوم الاثنين أول سفينة شحن ‎إماراتية، والتي نفذت رحلة مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي إلى الميناء في «إسرائيل».

ونقلت «روسيا اليوم» عن هيئة البث الإسرائيلي أن «السفينة MSC Paris دخلت الميناء هذا الصباح»، مضيفة أن « السفينة تصنع خطا عالميا يربط الهند والإمارات بميناء حيفا ثم موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة».

كما ظهر في مواقع تتبع السفن أن السفينة المقصودة ما تزال ترسو في ميناء حيفا. وفي وقت سابق وقعت شركتا «دوفرتاور» الإسرائيلية و«موانئ دبي العالمية» الإماراتية عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، وقعت كل من أبو ظبي والمنامة اتفاقيات للتطبيع مع الدولة العبرية في البيت الأبيض بواشنطن بوساطة الولايات المتحدة.

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