روسيا «تهدي» السودان سفينة حربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 04:16 مساء
لحظة تسلم القوات البحرية السودانية للسفينة الحربية الروسية. (الإنترنت)

تسلّمت قوات البحرية السودانية سفينة حربية «هدية» من روسيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» الأحد.

وقالت «سونا» «تسلمت قيادة القوات البحرية السودانية أمس (السبت) بقاعدة بورتسودان البحرية (فلمنجو) سفينة التدريب الحربية المهداة من جمهورية روسيا الاتحادية».

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي «في إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو». ولدى السودان ساحل مطل على البحر الأحمر يمتد على مسافة تبلغ أكثر من 700 كلم. ونقلت «سونا» عن ممثل القوات البحرية السودانية اللواء بحري مهندس حاج أحمد يوسف أن «السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية خاصة في مجال التدريب».

وعلى مدى عقود، كانت روسيا المصدر الرئيس للأسلحة التي يحصل عليها الجيش السوداني في وقت كانت الخرطوم مدرجة على قائمة واشنطن للدول الراعية «الإرهاب» منذ العام 1993 بتهمة أن لدى السودان علاقات مع جماعات متطرفة على رأسها تنظيم القاعدة. ويذكر أن مؤسس التنظيم أسامة بن لادن عاش في السودان خلال الفترة من 1992 حتى 1996، بحسب «فرانس برس».

وأقام نظام الرئيس الأسبق عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاما وأطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت أشهرا، علاقات جيدة مع روسيا. ويدير السودان حاليا ولمدة ثلاث سنوات حكومة انتقالية مشتركة بين المدنيين والعسكريين.

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