السيطرة على الحرائق في سورية ولبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 12:51 مساء
دخان متصاعد فوق غابة شهدت حرائق في اللاذقية بسورية، 10 أكتوبر 2002 (فرانس برس)

أعلنت السلطات السورية واللبنانية اليوم الأحد، السيطرة على الحرائق التي اجتاحت أجزاء من البلدين في الأيام الأخيرة.

واندلعت حرائق في سورية أججها ارتفاع درجات الحرارة الجمعة الماضي في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، حيث لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة الصحة.

واضطرت العديد من العائلات للفرار من المناطق السكنية القريبة من مواقع اشتعال الحرائق، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وقال محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إن «فرق الإطفاء والدفاع المدني بمؤازرة من وحدات الجيش والأهالي تسيطر على جميع الحرائق في المحافظة مع بقاء بقع دخانية يتم التعامل معها من قبل فرق الإطفاء المختلفة التي لا تزال تعمل على تبريد مواقع الحرائق».

وتمت السيطرة على جميع الحرائق في طرطوس بينما نجحت فرق الإطفاء في إخماد حريق كان يشتعل في غابة في قرية «قرب علي» في ريف حمص الغربي بالكامل.

وأكد رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أن الجهود جارية للتقليل من أضرار الحرائق ودعم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.

وفي لبنان، تمّت السيطرة على أكثر من مئة حريق اندلع في غابات منذ الخميس الماضي، وفق ما أفاد مصدر في الدفاع المدني للوكالة الفرنسية. ولم تكشف سلطات أي البلدين بعد عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الحرائق.

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