مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انفجار للغاز جنوب الجزائر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 10:30 مساء
آثار الدمار لحقت بالبنايات التي وقع فيها انفجار الغاز بالجزائر. (الإنترنت)

قُـتل 5 أشخاص وأُصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة في حصيلة أولية، إثر حادثة انفجار للغاز وقعت  السبت، بحي الرقاصة بوسط مدينة البيض جنوب غرب الجزائر.

وأوضح جهاز الدفاع المدني الجزائري أنه تم نقل الجرحى الذين تم إسعافهم في موقع الانفجار إلى المستشفى المحلي، مشيرًا إلى تسجيل انهيار كلي لبنايتين تتألفان من طابقين، وكذا تسجيل انهيارات جزئية في جدران ست بنايات أخرى، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

وعلى صعيد متصل، أوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزراء الداخلية والصحة والطاقة، للوقوف على مخلفات الحادث الأليم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالمتضررين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن تبون، أمر وزير الداخلية بفتح تحقيق مدقق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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