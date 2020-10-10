التحالف بقيادة السعودية «يدمر» طائرتين دون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

منصة اعتراض صواريخ تابعة للتحالف العسكري. (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، السبت، عن ناطق باسم التحالف الذي تقوده المملكة باليمن قوله إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين دون طيار أطلقتهما جماعة الحوثي.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن السبت أنه اعترض ودمر طائرتين مفخختين دون طيار أطلقتهما «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة»، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلًا عن ناطق باسم التحالف. ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين على الواقعتين.

ويرزح اليمن تحت وطأة الصراع منذ العام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، ثم على أنحاء كثيرة من شمال البلاد. وتصاعدت حدة القتال في مارس 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية بهدف إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.