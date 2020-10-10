القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان مناورات عسكرية مشتركة بـ«المتوسط»

فرقاطة إسبانية مشاركة في المناورات. (الإنترنت)

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًّا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «توشكى»، مع الفرقاطة الإسبانية «رينا صوفيا».

وذكر بيان للناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية، على صفحته الرسمية ب«فيسبوك»، أن التدريب «تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها تمرين دفاع جوي، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار، التي ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة - لاسلكية) وتدريبات طيران بحري بتبادل أسطح (الهل)».

وأضاف البيان أن «تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية الذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة» .

الفرقاطة المصرية توشكى المشاركة في التدريبات المشتركة. (الإنترنت)