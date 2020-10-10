اندلاع حرائق كبيرة في لبنان وسورية وفلسطين المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 01:43 مساء
حرائق بريف محافظة طرطوس السورية. 10 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

اشتعلت النيران في مناطق عديدة في لبنان وسورية وفلسطين المحتلة، مخلفة أضرارًا في مساحات واسعة النطاق، وسط صعوبات كبيرة تعرقل جهود إخماد الحرائق، حيث قالت مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إن عناصرها عملوا منذ ليل الخميس على إخماد النيران في مساحات شاسعة من الأحراج في عديد المناطق اللبنانية، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الرسمية.

ولفتت المديرية في بيانها إلى أن الدفاع المدني يواصل العمل على السيطرة على النيران في مناطق أخرى في جنوب لبنان، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية واشتداد سرعة الهواء، وأظهرت لقطات مصورة جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الحرائق القائمة في لبنان.

في حين قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن حرائق شبت في مناطق عدة بريف محافظة طرطوس الساحلية، موضحة أن أضرارًا كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية والبيوت البلاستيكية، رغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري، مشيرة إلى أن «فرق الإطفاء والدفاع المدني تتعامل مع أكثر من 50 حريقًا في مناطق متفرقة من محافظة طرطوس، بينها عدة حرائق ضخمة».

 ونقلت «سانا» عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس، العقيد سمير شما، قوله: «هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق، حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيًّا في ازدياد مساحة الحريق»، محذرًا من أن «الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية».

وعلى ذات الوتيرة، التهمت النيران مساحات في شمال فلسطين المحتلة، في وقت ترأس رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، جلسة تشاور مع وزير الأمن العام، والمفتش العام بالشرطة الإسرائيلية، ومفوض خدمة الإطفاء والإنقاذ، ورئيس مجلس الأمن القومي ومسؤولين آخرين، بشأن حرائق الغابات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، حسبما قال الناطق باسم نتانياهو أوفير جندلمان.

يأتي هذا في وقت قالت تقارير إن عمليات إخلاء للسكان قد حدثت في بعض المناطق.

حرائق بعدة قرى جنوب لبنان. 10 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
حرائق بعدة قرى جنوب لبنان. 10 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
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