استئناف التبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ «الشلامجة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 10:55 صباحا
منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران. (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلنت مؤسسة الاستثمار في منطقة اروند الحرة في إيران، استئناف منفذ الشلامجة مع العراق نشاطه التجاري صباح السبت بعدما أغلق يومي الخميس والجمعة.

وقال علي الموسوي نائب رئيس المؤسسة في تصريح صحفي نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، إن «المنفذ أغلق يومي الخميس والجمعة بناء على طلب العراق ولم تتم أية عملية تبادل تجاري على هذه الحدود خلال هذين اليومين».

وأضاف: «بدأت عمليات تصدير السلع غير النفطية بما فيها المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمواد البروتينية وكذلك تقديم الخدمات الفنية والهندسية على الحدود الدولية للمنفذ وفق اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب العراقي».

 

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