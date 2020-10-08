«رويترز»: قطر طلبت شراء طائرات «إف 35»

مقاتلة من طراز «إف 35»، (أرشيفية: الإنترنت)

قدمت قطر طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز «إف 35»، وفق ما كشفته مصادر مطلعة على الصفقة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر، دون أن تسميها، أن الصفقة «يمكن أن توتر العلاقات الأميركية مع السعودية وإسرائيل إذا تم تنفيذها».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطارها رسميًا إلى الكونغرس، كما لم ترد سفارة قطر في واشنطن على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.

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يأتي الطلب في أعقاب اتفاق أغسطس بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والذي وافقت فيه واشنطن على النظر في منح موافقة الدولة الخليجية على شراء طائرات «F-35»، عقب توسطها فيما يسمى «اتفاق أبراهام» لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.

ورغم كون الدولتين الخليجيتين حليفتين للولايات المتحدة، يجب أن تفي كلتا الصفقتين باتفاقية عمرها عقود مع إسرائيل، تنص على أن أي أسلحة أميركية تُباع إلى المنطقة يجب ألا تضعف «التفوق العسكري النوعي» لجيش الاحتلال، مما يضمن أن الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل هي «متفوقة في القدرة» على تلك المباعة لجيرانها.