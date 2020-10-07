تونس تتجه لفرض حظر التجول لاحتواء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»

طاقم طبي يقيس درجات الحرارة لمواطنة تونسية. (الإنترنت)

تتجه تونس لفرض حظر التجول في العاصمة بعد أن دعا حكام أربع ولايات، تشكل تونس الكبرى، إلى اتخاذ إجراءات لوقف الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

واقترح الولاة اتخاذ إجراءات يمكن أن تتضمن فرض حظر التجول بين الساعة الثامنة مساءً والخامسة صباحًا، وتعليق صلاة الجمعة في المساجد. ومن المتوقع صدور قرار حكومي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المرجح فرض حظر التجول اعتبارًا من يوم غد الخميس، وفق «رويترز».

وأغلقت تونس اقتصادها بالكامل في مارس، كما أغلقت حدودها، الأمر الذي حد من تفشي فيروس «كورونا» في بضع مئات من حالات الإصابة المؤكدة، لكنها سجلت الآن أكثر من 20 ألف حالة الشهر الماضي. ولم تخصص الدولة سوى 200 سرير فقط بوحدات العناية الفائقة لمرضى «كوفيد-19» في جميع أنحاء البلاد.